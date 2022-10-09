Володин: Россия вела диалог о мире 30 лет

«Мы всегда стремимся к миру. Ведь, вы посмотрите: на протяжении не только этих восьми лет, а тридцати лет мы вели диалог, убеждали, говорили. И в ситуации уже безысходности приняты были решения. Нам другого пути просто не оставили. Весь диалог, который длился десятилетиями, мы провели, весь этот путь прошли, по-другому нельзя», - сказал Володин.

Так, офицер Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко завил НСН, что обстрелы ВСУ после проведения референдума усиливаются, оттеснение противника на безопасное расстояние невозможно без поддержки российской армии.

«Это будет продолжаться до тех пор, пока противника не отбросят на то расстояние, с которого он не сможет обстреливать территорию республик. Это возможно только при поддержке армии России и ключевых решений, которые, полагаю, в ближайшее время будут приняты, после того, как мы вернемся в состав Росси. Должен быть некий переходный период, поскольку нужно подогнать и законодательную базу под российские законы, и решить ряд других организационных и технических вопросов. Пройдет не один день, прежде чем территории войдут в состав России», — заявил Марочко.

