Володин: Россия вела диалог о мире 30 лет
Россия на протяжении 30 лет вела диалог о мире, стремясь к нему. Однако после референдумов на освобожденных территориях ей не оставили другого пути. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в эфире телеканала «Россия-1» в программе «Москва. Кремль. Путин» в воскресенье, 9 октября.
«Мы всегда стремимся к миру. Ведь, вы посмотрите: на протяжении не только этих восьми лет, а тридцати лет мы вели диалог, убеждали, говорили. И в ситуации уже безысходности приняты были решения. Нам другого пути просто не оставили. Весь диалог, который длился десятилетиями, мы провели, весь этот путь прошли, по-другому нельзя», - сказал Володин.
Так, офицер Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко завил НСН, что обстрелы ВСУ после проведения референдума усиливаются, оттеснение противника на безопасное расстояние невозможно без поддержки российской армии.
«Это будет продолжаться до тех пор, пока противника не отбросят на то расстояние, с которого он не сможет обстреливать территорию республик. Это возможно только при поддержке армии России и ключевых решений, которые, полагаю, в ближайшее время будут приняты, после того, как мы вернемся в состав Росси. Должен быть некий переходный период, поскольку нужно подогнать и законодательную базу под российские законы, и решить ряд других организационных и технических вопросов. Пройдет не один день, прежде чем территории войдут в состав России», — заявил Марочко.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,2 млн+18 820 / сут.
Умерли
388 тыс.+102 / сут.
Выздоровели
20,4 млн+28 793 / сут.
- ВКС России разгромили базу иностранных наемников на острове Хортица
- Песков заявил о балансе ОПЕК+ беспределу, «который устраивают американцы»
- Володин: Россия вела диалог о мире 30 лет
- Песков: Решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти - победа здравого смысла
- Стали известно о новых жертвах взрыва на Крымском мосту
- В Турции рассказали о вышедших из портов Украины 17 судов с зерном
- Все задержанные из-за взрыва на мосту поезда отправлены из Крыма
- Литвинова рассказала о первом концерте Земфиры после отъезда из России
- За красные линии? В России призывают вооружаться в ответ на поставки вооружений Киеву
- В РПЦ отреагировали на сообщения в Сети об ухудшении здоровья патриарха Кирилла
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru