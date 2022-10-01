Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию о непризнании референдумов

Документ осуждает организацию Москвой «незаконных так называемых референдумов в регионах Украины, в рамках международно признанных границ». Отмечалось, что действия РФ не могут составить основу для изменения статуса регионов.

Авторы резолюции призывали страны, международные организации и специализированные структуры не признавать эти изменения и присоединение регионов к России. Также от Москвы потребовали вывести военные силы с Украины.

Резолюцию поддержали десять государств, четыре, в том числе Китай и Индия, воздержались.

