Россия заблокировала в СБ ООН резолюцию о непризнании референдумов
Россия в Совете безопасности ООН наложила вето на проект резолюции США и Албании о непризнании референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Об этом сообщает РИА Новости.
Документ осуждает организацию Москвой «незаконных так называемых референдумов в регионах Украины, в рамках международно признанных границ». Отмечалось, что действия РФ не могут составить основу для изменения статуса регионов.
Авторы резолюции призывали страны, международные организации и специализированные структуры не признавать эти изменения и присоединение регионов к России. Также от Москвы потребовали вывести военные силы с Украины.
Резолюцию поддержали десять государств, четыре, в том числе Китай и Индия, воздержались.
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