Володин: Россия симметрично ответит на изъятия её замороженных активов в Европе

По словам Володина, европейские политики во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, политика которых привела к ухудшению финансового положения их стран, снова начали говорить возможности вести милитаризацию Киева за счет замороженных в ЕС активов России. Володин назвал такие намерения воровством.



«Такое решение потребует от Российской Федерации симметричного ответа.

В этом случае конфискованы будут гораздо большие активы, принадлежащие недружественным странам, чем наши замороженные на территории Европы средства», – заявил председатель Госдумы РФ.

Ранее глава ВТБ Андрей Костин, выступая на Московском финансовом форуме, призвал не выпускать из страны бизнес иностранных компаний из недружественных государств. По его словам, это необходимо сделать потому что, в случае конфискации за рубежом российских активов можно было забрать эти компании в качестве компенсации, сообщает агентство «Прайм».





