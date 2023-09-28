Глава ВТБ Костин призвал не выпускать из России иностранный бизнес

Не выпускать из страны бизнес иностранных компаний из недружественных государств призвал глава ВТБ Андрей Костин, выступая на Московском финансовом форуме, сообщает агентство «Прайм».

FT: В России заблокировано $18 млрд прибыли компаний из недружественных стран

По его словам, это необходимо сделать потому что, в случае конфискации за рубежом российских активов можно было забрать эти компании в качестве компенсации.

«Когда они примут решение о том, чтобы направить все наши деньги на Украину, мы заберем их и тогда проведем аукционы», — пояснил глава ВТБ.

Ранее стало известно, что США готовятся к передаче Киеву российских активов на $1 млрд, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:РоссияЗападБизнесВТБ

Горячие новости

Все новости

партнеры