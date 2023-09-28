Глава ВТБ Костин призвал не выпускать из России иностранный бизнес

По его словам, это необходимо сделать потому что, в случае конфискации за рубежом российских активов можно было забрать эти компании в качестве компенсации.

«Когда они примут решение о том, чтобы направить все наши деньги на Украину, мы заберем их и тогда проведем аукционы», — пояснил глава ВТБ.

Ранее стало известно, что США готовятся к передаче Киеву российских активов на $1 млрд, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

