FT: В России заблокировано $18 млрд прибыли компаний из недружественных стран
Компании из стран, которые Россия включила в список недружественных, за 2022 год получили прибыль более чем 18 миллиардов долларов, средства остаются заблокированными в РФ. Об этом сообщил Financial Times, ссылаясь на подсчеты Киевской школы экономики.
Отмечается, что о самой большой прибыли в РФ в прошлом году сообщил Райффайзенбанк (австрийская группа Raiffeisen Bank International) — два миллиарда долларов. Американские Philip Morris и PepsiCo получили 775 миллионов долларов и 718 миллионов долларов соответственно. При этом из покинувших отечественный рынок компаний по прибыли в 2022 году лидером стал шведский производитель грузовиков Scania, который заработал 621 миллион долларов.
Сообщается, что общая прибыль компаний из Соединенных Штатов в РФ составила 4,9 миллиардов долларов, следом идут немецкие и австрийские предприятия с 2,4 миллиардов долларов и 1,9 миллиардов соответственно. На четвертом месте по полученной в РФ прибыли расположились швейцарские компании с миллиардом долларов.
Ранее, 7 сентября, министерство финансов Соединенных Штатов заявило, что на Западе заблокировано 280 миллиардов долларов суверенных активов России. Большая часть из них находится в ЕС, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru