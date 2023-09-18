FT: В России заблокировано $18 млрд прибыли компаний из недружественных стран

Отмечается, что о самой большой прибыли в РФ в прошлом году сообщил Райффайзенбанк (австрийская группа Raiffeisen Bank International) — два миллиарда долларов. Американские Philip Morris и PepsiCo получили 775 миллионов долларов и 718 миллионов долларов соответственно. При этом из покинувших отечественный рынок компаний по прибыли в 2022 году лидером стал шведский производитель грузовиков Scania, который заработал 621 миллион долларов.

Сообщается, что общая прибыль компаний из Соединенных Штатов в РФ составила 4,9 миллиардов долларов, следом идут немецкие и австрийские предприятия с 2,4 миллиардов долларов и 1,9 миллиардов соответственно. На четвертом месте по полученной в РФ прибыли расположились швейцарские компании с миллиардом долларов.

Ранее, 7 сентября, министерство финансов Соединенных Штатов заявило, что на Западе заблокировано 280 миллиардов долларов суверенных активов России. Большая часть из них находится в ЕС, передает «Радиоточка НСН».

