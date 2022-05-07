В ДНР заявили о возможном нахождении на «Азовстали» офицеров-ингстранцев

Старшие офицеры из иностранных государств могут находиться на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. Об этом сообщил советник главы правительства Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин.

Через гумкоридор с территории «Азовстали» вышли 12 человек

«Я в любом случае могу подтвердить наличие там старших офицеров иностранных государств, прежде всего европейских государств», — приводит слова советника РИА Новости.

Гагин подчеркнул, что об этом говорят сдавшиеся в плен украинские бойцы и мирные жители, покинувшие территорию комбината. Кроме того, это могут косвенно подтверждать попытки представителей других стран деблокировать силовиков на «Азовстали».

По словам Гагина, иностранные офицеры могут быть «как минимум» из США, Великобритании и Франции.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаВоеннослужащиеМариуполь
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