Володин призвал правительство и ЦБ задуматься о просьбах россиян
Председатель Госдумы Вячеслав Володин после встречи в Саратове с пенсионеркой Анной Александровной, которая пожаловалась на коррупцию и инфляцию, призвал коллег из правительства РФ и Центрального банка РФ «задуматься» о «наказах» избирателей. Об этом спикер написал в своем Telegram-канале 1 мая.
«Все то, что вы видели в ходе рабочей поездки, - это обязательства. Выполняя их, мы повышаем качество и эффективность власти. Наши коллеги из правительства РФ, Центрального банка, которые, увидев наказ жителей в новостях федерального уровня, надеюсь, задумаются», - отметил Володин.
Он заявил, выполняя обязательства перед людьми, «мы повышаем качество и эффективность власти».
Ранее во время прогулки по центру Саратова Вячеслав Володин заговорил с пожилой женщиной, у которой почти весь жилет был увешан орденами и медалями. Выяснилось, что ей 90 лет, она пережила Великую Отечественную войну, которая началась, когда ей было всего десять. Она узнала Вячеслава Володина и, схватив его за руку, добрых четверть часа выкладывала, что она думает про действующую власть, воровство чиновников и прочие прелести жизни. Прогулку спикера Госдумы в компании мэра Саратова транслировали в Instagram, а потому беседа с ветераном, несмотря на нелицеприятный для спикера поворот, стала достоянием общественности.
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