Володин в Саратове попал под праведный гнев старушки

Пренеприятный разговор состоялся у спикера Госдумы в его родном регионе. Во время прогулки по центру Саратова Вячеслав Володин заговорил с пожилой женщиной, у которой почти весь жилет был увешан орденами и медалями. Выяснилось, что ей 90 лет, она пережила Великую Отечественную войну, которая началась, когда ей было всего десять. Она узнала Вячеслава Володина и, схватив его за руку, добрых четверть часа выкладывала, что она думает про действующую власть, воровство чиновников и прочие прелести жизни. Прогулку спикера Госдумы в компании мэра Саратова транслировали в инстаграм, а потому беседа с ветераном, несмотря на нелицеприятный для спикера поворот, стала достоянием общественности.

Собеседница спикера Володина была далека от попыток «сгладить углы» в разговоре с таким высокопоставленным прохожим. Перво-наперво она велела покончить с враньем и воровством:

«Уж, пожалуйста, прикрутите все краники, чтобы не врали. А то воруют миллиарды (…) На вранье-то куда приедете? В стране много лет воруют, врут и богу молятся. Это человеку как понять? Какому богу молятся?»

Жизнь в российской глубинке женщина описала спикеру Госдумы в выражениях, не допускающих двойного толкования:

«Такая огромная территория, такие богатства, а люди сидят без газа, деревни исчезли с карты. Это же позор. Плакать хочется».

И предметно пояснила на примере родной деревни:

«Эта деревня чего только не пережила. (...) А почему теперь ниже прожиточного минимума? Кто этот минимум установил? Почему разворовывают, почему всё уничтожают, скажи мне? Пока я тебе этого не говорила, ты разве этого не знал? Знал», - ответила за Володина пожилая женщина.

Экономическая ситуация в России спикеру Госдумы тоже была разъяснена буквально в двух цифрах:

«Инфляция 5,8%, а вот гробовые лежат, там 3,5%. Ты мне скажи, умный мужик, это каким надо быть аферистом, чтобы таким методом обдирать людей?»

Под занавес этой занимательной беседы пожилая женщина пригрозила Вячеславу Володину, что при их следующей встрече он «получит палкой», если ничего не изменится.

Ответы спикера Госдумы на реплики пенсионерки были предельно лаконичны. И, если смотреть правде в глаза, совершенно неинформативны. Да и что ответить на слова саратовской бабушки, которая без обиняков назвала все своими именами? Разве только ее же словами: «это же позор»…

