Спикер Госдумы выслушал критику прохожей пенсионерки

Спикер Госдумы Вячеслав Володин посетил Саратов с рабочим визитом, где на улице сам подошел к пенсионерке и выслушал ее критические замечания.

Местная жительница Анна Александровна представилась уроженкой Тамбовской области и пожаловалась на то, что страна с огромными территориями и богатствами продолжает бедствовать.