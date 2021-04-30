Спикер Госдумы выслушал критику прохожей пенсионерки
Спикер Госдумы Вячеслав Володин посетил Саратов с рабочим визитом, где на улице сам подошел к пенсионерке и выслушал ее критические замечания.
Местная жительница Анна Александровна представилась уроженкой Тамбовской области и пожаловалась на то, что страна с огромными территориями и богатствами продолжает бедствовать.
Она также попросила Володина разобраться с воровством в стране, заявив, что ее вклад в банке, который она сделала под «гробовые», был оформлен на 3,5% годовых, когда инфляция в стране составляет 5,8%.
Под конец разговора собеседница в шутку пригрозила председателю Госдумы, что в следующий раз стукнет его палкой, если он не решит проблемы. Володин же пообещал не только решить проблему, но и встретиться со старушкой еще раз.
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