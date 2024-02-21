Володин пожаловался на закрытость министра науки Фалькова для депутатов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о том, что министры российского правительства недостаточно открыты для диалога с депутатами. В том числе он упомянул о министре науки и высшего образования Валерии Фалькове. Об этом председатель палаты сказал на пленарном заседании в среду, его слова приводятся на сайте Госдумы.

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Володин пожаловался на сложности с записью на прием к Фалькову, заявив, что этот министр «может побить все рекорды как самый недоступный, закрытый». Спикер предложил поднять этот вопрос на предстоящем в апреле отчете правительства.

Ранее сегодня Володин заявил на пленарном заседании, что благодаря инициативе президента РФ Владимира Путина Россия вернула себе рыбу, которую 68 лет ели англичане.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Федоренко
ТЕГИ:Вячеслав ВолодинГосдума

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