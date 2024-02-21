Володин пожаловался на закрытость министра науки Фалькова для депутатов

Володин пожаловался на сложности с записью на прием к Фалькову, заявив, что этот министр «может побить все рекорды как самый недоступный, закрытый». Спикер предложил поднять этот вопрос на предстоящем в апреле отчете правительства.

Ранее сегодня Володин заявил на пленарном заседании, что благодаря инициативе президента РФ Владимира Путина Россия вернула себе рыбу, которую 68 лет ели англичане.

