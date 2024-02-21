Володин: Путин вернул России рыбу, которую ели англичане 68 лет
Благодаря инициативе президента РФ Владимира Путина Россия вернула себе рыбу, которую 68 лет ели англичане, заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания нижней палаты российского парламента, сообщает агентство «Прайм».
По его словам, несмотря на объявленные антироссийские санкции, британцы продолжали ловить рыбу в российской зоне Баренцева моря.
«Вот теперь пускай худеют», - подчеркнул Володин.
Ранее Госдума лишила Британию права добывать рыбу в российской части Баренцева моря, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru