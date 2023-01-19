Песков заявил, что слова Медведева не противоречат ядерной доктрине
Слова зампреда Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева о возможных последствиях «проигрыша ядерной державы» в конфликте не означает готовности России изменить оборонную доктрину и использовать ядерное оружие. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Медведев в своем Telegram-канале предупредил, что проигрыш ядерной державы в обычном вооруженном конфликте может спровоцировать ядерную войну.
«Это идет в полном соответствии с нашей ядерной доктриной. Читайте ядерную доктрину. Никаких противоречий там нет», - отметил представитель Кремля.
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