Песков заявил, что слова Медведева не противоречат ядерной доктрине

Слова зампреда Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева о возможных последствиях «проигрыша ядерной державы» в конфликте не означает готовности России изменить оборонную доктрину и использовать ядерное оружие. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Медведев: Ядерные державы не проигрывали крупных судьбоносных конфликтов

Ранее Медведев в своем Telegram-канале предупредил, что проигрыш ядерной державы в обычном вооруженном конфликте может спровоцировать ядерную войну.

«Это идет в полном соответствии с нашей ядерной доктриной. Читайте ядерную доктрину. Никаких противоречий там нет», - отметил представитель Кремля.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Ядерное ОружиеДмитрий МедведевДмитрий Песков
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