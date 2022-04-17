Володин объяснил заявление Зеленского о готовности обсуждать НАТО и статус Крыма

«Так же он говорил до переговоров в Турции, когда наши военные стояли под Киевом. Россия сократила активность на этом направлении, отвела войска. После чего появилась инсценировка в Буче и другие провокации», — написал он в своем Telegram-канале.

Председатель Госдумы подчеркнул, что Украина «отказалась от взятых на себя обязательств».

«Сегодня предлагается тот же сценарий. Причина его очевидна. Хочет выиграть время, одновременно обращаясь к НАТО за военной помощью», — подчеркнул Володин.

Ранее Зеленский заявил, что украинская сторона обсудит с Москвой отказ от вступления Киева в НАТО и вопрос статуса Крыма после прекращения боевых действий и вывода российских войск с территории Украины.

Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что не исключает перехода Украины к диверсиям в приграничных регионах России.

«Если ведется обстрел, конечно, местные жители должны опасаться, а местные власти принимать очень серьезные меры. Пока обстреливают, дальше могут пойти диверсионные группы», - сказал Прохватилов.



