Володин объяснил заявление Зеленского о готовности обсуждать НАТО и статус Крыма
Президент Украины Владимир Зеленский, ставя условия России в переговорах и одновременно обращаясь к НАТО за военной помощью, пытается тянуть время, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Так же он говорил до переговоров в Турции, когда наши военные стояли под Киевом. Россия сократила активность на этом направлении, отвела войска. После чего появилась инсценировка в Буче и другие провокации», — написал он в своем Telegram-канале.
Председатель Госдумы подчеркнул, что Украина «отказалась от взятых на себя обязательств».
«Сегодня предлагается тот же сценарий. Причина его очевидна. Хочет выиграть время, одновременно обращаясь к НАТО за военной помощью», — подчеркнул Володин.
Ранее Зеленский заявил, что украинская сторона обсудит с Москвой отказ от вступления Киева в НАТО и вопрос статуса Крыма после прекращения боевых действий и вывода российских войск с территории Украины.
Старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что не исключает перехода Украины к диверсиям в приграничных регионах России.
«Если ведется обстрел, конечно, местные жители должны опасаться, а местные власти принимать очень серьезные меры. Пока обстреливают, дальше могут пойти диверсионные группы», - сказал Прохватилов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+11 095 / сут.
Умерли
373 тыс.+240 / сут.
Выздоровели
17,4 млн+19 006 / сут.
- Еврокомиссия: Началась работа над шестым пакетом санкций против России
- Володин объяснил заявление Зеленского о готовности обсуждать НАТО и статус Крыма
- ВС России предложили боевикам в Мариуполе сложить оружие 17 апреля
- Новая колонна выехала из Ростова в рамках проекта «Помощь детям Донбасса»
- Зеленский заявил Москве о готовности Киева обменять Медведчука
- Киев пригрозил поставить точку в переговорах с Москвой в случае уничтожения военных в Мариуполе
- В Париже протестуют против переизбрания Макрона
- В городе Попасная журналисты сняли колонну российской техники
- Богатейший бизнесмен Украины пообещал помощь в восстановлении Мариуполя
- Медведев прокомментировал фейк с якобы его призывом сбивать спутники Starlink
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru