Председатель нижней палаты российского парламента указал, что неодобрение действий по поддержке Киева среди жителей США достигло 43%, Великобритании — 65%, Германии — 70%, Франции — 80%.

«Претензии очевидны: вместо того, чтобы заниматься развитием собственных стран, решать проблемы граждан, они [главы государств] направляют деньги на ... содержание преступного киевского режима», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что Вашингтон и Брюссель, пытаясь избежать критики, объясняют населению, что 80% помощи остается в США и странах Европы. При этом украинцам, напротив, обещают стопроцентную поддержку «до конца», пишет «Свободная пресса».

«Двойные стандарты и лицемерие», — вынес вердикт Володин.

Спикер Госдумы добавил, что Украина для США и НАТО лишь «полигон для испытания оружия», а лидеры Штатов, Франции и Германии только пытаются сохранить власть, не думая о своих гражданах и украинском народе.

