Володин обвинил западные страны в двойных стандартах и лицемерии
Население США и Европы все чаще выступает против политики глав своих государств, направленной на поддержку Украины. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Председатель нижней палаты российского парламента указал, что неодобрение действий по поддержке Киева среди жителей США достигло 43%, Великобритании — 65%, Германии — 70%, Франции — 80%.
«Претензии очевидны: вместо того, чтобы заниматься развитием собственных стран, решать проблемы граждан, они [главы государств] направляют деньги на ... содержание преступного киевского режима», — написал Володин в своем Telegram-канале.
Политик отметил, что Вашингтон и Брюссель, пытаясь избежать критики, объясняют населению, что 80% помощи остается в США и странах Европы. При этом украинцам, напротив, обещают стопроцентную поддержку «до конца», пишет «Свободная пресса».
«Двойные стандарты и лицемерие», — вынес вердикт Володин.
Спикер Госдумы добавил, что Украина для США и НАТО лишь «полигон для испытания оружия», а лидеры Штатов, Франции и Германии только пытаются сохранить власть, не думая о своих гражданах и украинском народе.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru