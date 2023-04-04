Володин: США и ЕС поддержкой Украины создали террористическое государство

Политик обратил внимание на произошедший 2 апреля в Санкт-Петербурге теракт, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский (Максим Фомин), указывает телеканал «360».Володин назвал ЧП страшной трагедией, отметив, что за ней стоит «преступный киевский режим».

Кроме того, спикер Госдумы напомнил об убийстве журналистки и политолога Дарьи Дугиной и предотвращении покушений на других российских журналистов и медиаменеджеров, в том числе телеведущего Владимира Соловьева, главреда группы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариту Симоньян, гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева.

«Киевский режим пытается запугать и уничтожить тех, кто говорит правду. Кровь погибших и раненых на руках [президента США Джо] Байдена, [лидера Франции Эммануэля] Макрона, [канцлера ФРГ Олафа] Шольца и других глав государств, поддерживающих режим [президента Украины Владимира] Зеленского», — написал Володин в своем Telegram-канале.

Политик подчеркнул, что терроризму «нет оправдания», в мире жестко борются с ним и не ведут переговоры с террористами, уничтожая их, пишет Ura.ru.

