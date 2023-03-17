Вучич назвал ордер МУС на арест Путина шагом к крупнейшему конфликту в истории

Выдача ордера МУС на арест Путина является еще одним шагом к эскалации, считает сербский лидер.

«Боюсь, что мы, возможно, идем в направлении самого большого конфликта в истории мира», - сказал президент.

Он выразил надежду, что инициаторы эскалации остановятся и не будут усугублять ситуацию.

В пятницу, 17 марта, Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой.

Решение МУС прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Россия считает решение суда ничтожным, передает НСН.

