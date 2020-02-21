Войны не будет? Турция не видит проблем с Россией из-за Идлиба

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что у них «нет проблем с Россией», но при этом подчеркнул, что цель турецкие военных - правительственные силы Сирии, которые активно поддерживает Москва.

Акар также отмечает, что Москва и Анкара наладили «хорошие контакты», передает РИА Новости. Министр обороны Турции добавил, что они «ни в коем случае» не хотят допустить никаких столкновений с Россией. При этом тот же Акар допустил поставку зенитно-ракетных комплексов Patriot из США из-за происходящего в Идлибе, пишет «Лента.ру».

В МИД России смотрят на ситуацию несколько иначе. Российские дипломаты не исключают, что поддержка боевиков со стороны Турции может привести к эскалации ситуации. Москва увидела в действиях Анкары нарушение договорённостей по размежеванию террористов и оппозиции.

Руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко в эфире НСН заявил, что России всё сложнее договариваться с турками.

«С моей точки зрения, все на грани серьезного столкновения. Причем не между сирийцами и турками, а между Россией и Турцией. Кто такой Башар и его армия? Все прекрасно понимают, что если завтра не будет России за его спиной, Турция его просто растопчет. Это ежу понятно. В любом случае, продолжается торг, и турки ведут себя, мягко говоря, не дипломатично. Все наглее и наглее. С этой точки зрения обидно за державу. Наши вынуждены играть, юлить и так далее», - отметил эксперт.

Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в беседе НСН высказал мнение, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не хочет довести ситуацию до прямого столкновения с Россией.

