Войны не будет? Турция не видит проблем с Россией из-за Идлиба
Несмотря на прямые столкновения с поддерживаемыми поддерживаемых Россией и Турцией сил в Сирии, в Анкаре заявляют о «хороших контактах» с Москвой.
Обстановка в Идлибе на севере Сирии, где поддерживаемые Турцией боевики-оппозиционеры схлестнулись с войсками Башара Асада, накалилась до предела. Накануне боевики под прикрытием огня турецкой артиллерии попытались прорвать оборону сирийской армии в районе Кминаса и Найраба, где недавно был сбит вертолёт сирийских военных. Силы Асада отбили атаку с помощью российских Су-24.
Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что у них «нет проблем с Россией», но при этом подчеркнул, что цель турецкие военных - правительственные силы Сирии, которые активно поддерживает Москва.
Акар также отмечает, что Москва и Анкара наладили «хорошие контакты», передает РИА Новости. Министр обороны Турции добавил, что они «ни в коем случае» не хотят допустить никаких столкновений с Россией. При этом тот же Акар допустил поставку зенитно-ракетных комплексов Patriot из США из-за происходящего в Идлибе, пишет «Лента.ру».
В МИД России смотрят на ситуацию несколько иначе. Российские дипломаты не исключают, что поддержка боевиков со стороны Турции может привести к эскалации ситуации. Москва увидела в действиях Анкары нарушение договорённостей по размежеванию террористов и оппозиции.
Руководитель исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко в эфире НСН заявил, что России всё сложнее договариваться с турками.
«С моей точки зрения, все на грани серьезного столкновения. Причем не между сирийцами и турками, а между Россией и Турцией. Кто такой Башар и его армия? Все прекрасно понимают, что если завтра не будет России за его спиной, Турция его просто растопчет. Это ежу понятно. В любом случае, продолжается торг, и турки ведут себя, мягко говоря, не дипломатично. Все наглее и наглее. С этой точки зрения обидно за державу. Наши вынуждены играть, юлить и так далее», - отметил эксперт.
Ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в беседе НСН высказал мнение, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не хочет довести ситуацию до прямого столкновения с Россией.
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