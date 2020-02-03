Отомстить сирийцам, не втягивая Россию

30-35 сирийских военных были убиты ответным авиаударом турецкой армии после артобстрела правительственных войск Сирии в зоне деэскалации в Идлибе, в резултате которого погибли четверо турецких военных и девять получили ранения. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в эфире НСН объяснил такую разницу в погибших.

«Скорее всего, гибель турецких солдат была случайностью. Вряд ли сирийская армия нанесла удар по блок-посту. А турецкий ответ был неслучайным. Удар был нанесен по заранее известным целям. Поэтому и разница в потерях», - пояснил эксперт.