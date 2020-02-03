Отомстить сирийцам, не втягивая Россию
Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ в эфире НСН объяснил заявление Эрдогана об авиаударе по сирийской армии.
30-35 сирийских военных были убиты ответным авиаударом турецкой армии после артобстрела правительственных войск Сирии в зоне деэскалации в Идлибе, в резултате которого погибли четверо турецких военных и девять получили ранения. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в эфире НСН объяснил такую разницу в погибших.
«Скорее всего, гибель турецких солдат была случайностью. Вряд ли сирийская армия нанесла удар по блок-посту. А турецкий ответ был неслучайным. Удар был нанесен по заранее известным целям. Поэтому и разница в потерях», - пояснил эксперт.
Он отмел идею о турецкой провокации. «Они потеряли людей. Всегда неприятно отчитываться за трупы. Там ситуация очень сложная. Идет наступление. Турки открыли там несколько наблюдательных постов в соответствии с соглашениями. Посты оказались в центре боевых действий. Эрдоган уже сообщил, что они ответили и в результате удара было уничтожено от 30 до 35 солдат сирийской армии. И предостерег Россию от вмешательства в конфликт между Турцией и Сирией. То есть вывел Россию за скобки этого конфликта. Эрдоган не хочет довести ситуацию до прямого противостояния с Россией», - заключил Чупрыгин.
Позднее в российском Минобороны опровергли заявление Эрдогана о нападении турецких самолетов на позиции сирийских правительственных войск.
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