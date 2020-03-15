Российско-турецкий патруль изменил маршрут в Идлибе из-за провокаций

«Протяженность маршрута совместного патруля была сокращена из-за провокаций, планируемых неподконтрольными Турции радикальными бандформированиями. Для реализации провокаций террористы пытались задействовать в качестве "живого щита" мирных жителей, в том числе женщин и детей», – сказано в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, руководству совместного российско-турецкого координационного центра пришлось сократить протяженность маршрута, чтобы не допустить пострадавших и жертвы со стороны мирного населения.

Ранее стало известно, что участком патрулирования станет трасса М4 около населённого пункта Трумба. Российские военные будут нести службу на бронетехнике.

Напомним, старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в эфире НСН подчеркнул, что уже неоднократно обсуждались результаты встречи Путина и Эрдогана в Москве, меморандум, который был подписан. Андрей Чупрыгин обратил внимание на то, что задача Реджепа Тайипа Эрдогана никуда не делась, как и цели, которые он перед собой ставит.

«Он хотел откусить кусок Сирии в виде Идлибской зоны – это никуда и не делось. Договорённости с Владимиром Путиным носят ситуативный характер, для Эрдогана, по крайней мере. И никто не обещал, что после заключения перемирия турецкий лидер сядет за стол переговоров и начнёт договариваться о том, как вывести войска из Сирии. Такого не будет, я в этом не сомневаюсь. Отсюда и все эти истории», - заключил эксперт.

