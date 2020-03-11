Востоковед: Эрдоган и после Москвы намерен откусить от Сирии территорию
Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ в эфире НСН назвал данные об уничтожении сирийских «Панцирей» - военными сводками, являющимися частью пропаганды.
Представленная президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану информация об уничтожении в сирийском Идлибе восьми зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» не соответствуют действительности. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Минобороны России. В военном ведомстве подчеркнули, что эти сведения «являются более чем преувеличением». Российские военные отметили, что основные сирийские средства ПВО, включая «Панцири», сосредоточены, прежде всего, в районе Дамаска. В Минобороны также заявили, что только четыре зенитных ракетно-пушечных комплекса прикрывали правительственные силы в Идлибе.
В ведомстве также пояснили, что в результате массированной атаки турецких дронов два «Панциря» получили повреждения. При этом военные уже почти восстановили эти комплексы.
Между тем, старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин, комментируя в эфире НСН информацию, представленную Эрдогану, заявил, что данные об уничтоженных «Панцирях» – это лишь военные сводки, являющиеся частью пропаганды.
«Что касается "Панцирей", то, по большому счёту, не важно, сколько их там один или два [были повреждены – НСН]. Это военные сводки, которые являются частью пропаганды. В них преувеличиваются победы – для поддержания морального духа воюющих частей и подразделений. И преуменьшаются потери и завоевания противника. Никто особо серьёзно не относится к этим заявлениям. Тут нужен объективный контроль. А он вне досягаемости для нас с вами. Сирия сильно размежевала все информационные ресурсы на "за" и "против". Я в последнее время вообще не вижу нейтральной и объективной информации. Любые сведения, которые приходят, они, так или иначе – идеологически или политически окрашены. Будем читать между строк: там, где четыре "Панциря", хорошо, чтобы хоть один был на самом деле», - отметил собеседник НСН.
Кроме того, по словам Андрея Чупрыгина, не хотелось бы, чтобы Россия на данном этапе применяла военную силу против турецких подразделений на территории Идлиба.
«С моей точки зрения – рановато. Ещё не все возможности дипломатического, экономического и политического характера исчерпаны. Но мы почему-то рассматриваем ситуацию в Идлибе, как "Россия-Турция". Давайте рассматривать её, как "Турция-Сирия". Поэтому вопрос должен звучать так: "А чем Сирия может ответить на подобные действия Эрдогана?". Я думаю, она будет пытаться забрать назад свою территорию, потому что для САР действия президента Турции являются открытой агрессией. Я бы так смотрел на эту ситуацию», - отметил собеседник НСН.
Также старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ подчеркнул, что в эфире НСН уже неоднократно обсуждались результаты встречи Путина и Эрдогана в Москве, меморандум, который был подписан.
«И как всегда мы употребляли одну и ту же фразу: "Если перемирие будет соблюдаться". Для президента Турции приезд в Москву был своеобразным выходом из трудной ситуации, в которую он сам себя поставил, оказавшись без союзников и какой-либо индикации со стороны США или НАТО. Он приехал для того, чтобы сохранить лицо и вернуться с решением в Анкару. А 9 марта он опять услышал слова поддержки, в частности, со стороны Йенса Столтенберга. И в ситуации, в которой он находится, Эрдоган, судя по всему, подумал, что он вновь силён и могуч», - подчеркнул Андрей Чупрыгин.
Помимо этого, Андрей Чупрыгин обратил внимание на то, что задача Реджепа Тайипа Эрдогана никуда не делась, как и цели, которые он перед собой ставит.
«Он хотел откусить кусок Сирии в виде Идлибской зоны – это никуда и не делось. Договорённости с Владимиром Путиным носят ситуативный характер, для Эрдогана, по крайней мере. И никто не обещал, что после заключения перемирия турецкий лидер сядет за стол переговоров и начнёт договариваться о том, как вывести войска из Сирии. Такого не будет, я в этом не сомневаюсь. Отсюда и все эти истории», - заключил эксперт.
Между тем, ранее старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в беседе НСН высказал мнение, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не хочет довести ситуацию до прямого столкновения с Россией.
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