Востоковед: Эрдоган и после Москвы намерен откусить от Сирии территорию

Представленная президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану информация об уничтожении в сирийском Идлибе восьми зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» не соответствуют действительности. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Минобороны России. В военном ведомстве подчеркнули, что эти сведения «являются более чем преувеличением». Российские военные отметили, что основные сирийские средства ПВО, включая «Панцири», сосредоточены, прежде всего, в районе Дамаска. В Минобороны также заявили, что только четыре зенитных ракетно-пушечных комплекса прикрывали правительственные силы в Идлибе.

В ведомстве также пояснили, что в результате массированной атаки турецких дронов два «Панциря» получили повреждения. При этом военные уже почти восстановили эти комплексы.

Между тем, старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин, комментируя в эфире НСН информацию, представленную Эрдогану, заявил, что данные об уничтоженных «Панцирях» ­– это лишь военные сводки, являющиеся частью пропаганды.

«Что касается "Панцирей", то, по большому счёту, не важно, сколько их там один или два [были повреждены – НСН]. Это военные сводки, которые являются частью пропаганды. В них преувеличиваются победы – для поддержания морального духа воюющих частей и подразделений. И преуменьшаются потери и завоевания противника. Никто особо серьёзно не относится к этим заявлениям. Тут нужен объективный контроль. А он вне досягаемости для нас с вами. Сирия сильно размежевала все информационные ресурсы на "за" и "против". Я в последнее время вообще не вижу нейтральной и объективной информации. Любые сведения, которые приходят, они, так или иначе – идеологически или политически окрашены. Будем читать между строк: там, где четыре "Панциря", хорошо, чтобы хоть один был на самом деле», - отметил собеседник НСН.

Кроме того, по словам Андрея Чупрыгина, не хотелось бы, чтобы Россия на данном этапе применяла военную силу против турецких подразделений на территории Идлиба.

«С моей точки зрения – рановато. Ещё не все возможности дипломатического, экономического и политического характера исчерпаны. Но мы почему-то рассматриваем ситуацию в Идлибе, как "Россия-Турция". Давайте рассматривать её, как "Турция-Сирия". Поэтому вопрос должен звучать так: "А чем Сирия может ответить на подобные действия Эрдогана?". Я думаю, она будет пытаться забрать назад свою территорию, потому что для САР действия президента Турции являются открытой агрессией. Я бы так смотрел на эту ситуацию», - отметил собеседник НСН.