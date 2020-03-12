Путин и Эрдоган отметили положительную динамику в Идлибе
Президенты Российской Федерации и Турции обсудили по телефону вопросы, связанные с выполнением соглашений, достигнутых на встрече в Москве 5 марта. Об этом информирует пресс-служба Кремля. Там уточнили, что разговор был инициирован Москвой.
Согласно сообщению, Владимир Путин и Тайип Эрдоган с удовлетворением констатировали довольно значительное снижение напряженности в идлибской зоне деэскалации, передает РИА ФАН.
Стороны подтвердили необходимость продолжения интенсивной совместной работы, прежде всего по линии министерств обороны двух стран.
Это необходимо для обеспечения стабильного режима перемирия и дальнейшего улучшения обстановки в ближайшем будущем.
Президенты договорились и впредь поддерживать регулярные прямые контакты на различных уровнях, в том числе, личные.
Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин, комментируя в эфире НСН ситуацию в Идлибе, высказал пожелание, чтобы Россия сейчас не применяла военную силу против турецких подразделений, несмотря на из поддержку оппозиционных Дамаску группировок.
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