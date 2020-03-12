Путин и Эрдоган отметили положительную динамику в Идлибе

Президенты Российской Федерации и Турции обсудили по телефону вопросы, связанные с выполнением соглашений, достигнутых на встрече в Москве 5 марта. Об этом информирует пресс-служба Кремля. Там уточнили, что разговор был инициирован Москвой.

Согласно сообщению, Владимир Путин и Тайип Эрдоган с удовлетворением констатировали довольно значительное снижение напряженности в идлибской зоне деэскалации, передает РИА ФАН.