Путин и Эрдоган отметили положительную динамику в Идлибе

Президенты Российской Федерации и Турции обсудили по телефону вопросы, связанные с выполнением соглашений, достигнутых на встрече в Москве 5 марта. Об этом информирует пресс-служба Кремля. Там уточнили, что разговор был инициирован Москвой.

Согласно сообщению, Владимир Путин и Тайип Эрдоган с удовлетворением констатировали довольно значительное снижение напряженности в идлибской зоне деэскалации, передает РИА ФАН.

Почему Эрдоган будет соблюдать перемирие в Сирии

Стороны подтвердили необходимость продолжения интенсивной совместной работы, прежде всего по линии министерств обороны двух стран.

Это необходимо для обеспечения стабильного режима перемирия и дальнейшего улучшения обстановки в ближайшем будущем.

Президенты договорились и впредь поддерживать регулярные прямые контакты на различных уровнях, в том числе, личные.

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин, комментируя в эфире НСН ситуацию в Идлибе, высказал пожелание, чтобы Россия сейчас не применяла военную силу против турецких подразделений, несмотря на из поддержку оппозиционных Дамаску группировок.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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