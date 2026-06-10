Военный эксперт раскрыл регионы запуска дронов ВСУ по России

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), атакующие Москву и другие российские регионы, могут запускаться с территории Сумской и Черниговской областей. Об этом капитан первого ранга запаса рассказал в беседе с «Лентой.ру».

По словам специалиста, при нападении на южные регионы страны Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют дроны из Херсонской и Николаевской областей. При этом аппараты преодолевают расстояния в пятьсот-шестьсот километров для достижения своих целей.

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Дандыкин также допустил, что некоторые беспилотники ВСУ летят в Россию через Прибалтику. Кроме того, эксперт не исключил работу на территории страны диверсионных групп, которые осуществляют пуски БПЛА на короткие дистанции.

Ранее Дандыкин оценил опасность украинских ракет «Фламинго» для России, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС/Полегенько Александр
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