Военный эксперт раскрыл регионы запуска дронов ВСУ по России

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА), атакующие Москву и другие российские регионы, могут запускаться с территории Сумской и Черниговской областей. Об этом капитан первого ранга запаса рассказал в беседе с «Лентой.ру».

По словам специалиста, при нападении на южные регионы страны Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют дроны из Херсонской и Николаевской областей. При этом аппараты преодолевают расстояния в пятьсот-шестьсот километров для достижения своих целей.