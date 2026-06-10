Минобороны: Главкомом ВКС назначили генерал-полковника Чайко

Генерал-полковник Александр Чайко занял пост главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Министерства обороны РФ.

Согласно опубликованной биографической справке, указ о назначении был подписан президентом страны в мае 2026 года, сообщает ТАСС.

Новый главком является участником боевых действий и кавалером множества государственных наград, включая ордена Суворова и Александра Невского, а также звания Героя России, которого он удостоился в июне 2020 года за выполнение спецзадания.

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До этого Воздушно-космическими силами руководил генерал-полковник Виктор Афзалов. Он занял данную должность в октябре 2023 года, сменив на данном посту Сергея Суровикина.

Ранее о назначении Чайко на ключевой пост в Минобороны сообщали источники близкие к оборонному ведомству без официального подтверждения, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: РИА Новости
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