Минобороны: Главкомом ВКС назначили генерал-полковника Чайко
Генерал-полковник Александр Чайко занял пост главнокомандующего Воздушно-космическими силами (ВКС) России. Соответствующая информация появилась на официальном сайте Министерства обороны РФ.
Согласно опубликованной биографической справке, указ о назначении был подписан президентом страны в мае 2026 года, сообщает ТАСС.
Новый главком является участником боевых действий и кавалером множества государственных наград, включая ордена Суворова и Александра Невского, а также звания Героя России, которого он удостоился в июне 2020 года за выполнение спецзадания.
До этого Воздушно-космическими силами руководил генерал-полковник Виктор Афзалов. Он занял данную должность в октябре 2023 года, сменив на данном посту Сергея Суровикина.
Ранее о назначении Чайко на ключевой пост в Минобороны сообщали источники близкие к оборонному ведомству без официального подтверждения, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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