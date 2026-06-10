Минобороны: Главкомом ВКС назначили генерал-полковника Чайко

До этого Воздушно-космическими силами руководил генерал-полковник Виктор Афзалов. Он занял данную должность в октябре 2023 года, сменив на данном посту Сергея Суровикина.

Ранее о назначении Чайко на ключевой пост в Минобороны сообщали источники близкие к оборонному ведомству без официального подтверждения, передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН»

