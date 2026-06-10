Над территорией России сбили 326 дронов ВСУ

Дежурные средства ПВО нейтрализовали над российскими регионами более 300 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны.

«В течение ночи в период с 20.00 мск 9 июня до 7.00 мск 10 июня... перехвачены и уничтожены 326 украинских беспилотных летательных аппаратов», - отметили в ведомстве.

Дроны сбили в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской областях, а также над Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской и Ульяновской областями. Кроме того, БПЛА уничтожили в Краснодарском крае, Московском регионе, Крыму и над Черным морем.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на подлете к столице уничтожили 12 украинских беспилотников, пишет 360.ru.

