Над территорией России сбили 326 дронов ВСУ
Дежурные средства ПВО нейтрализовали над российскими регионами более 300 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщило Минобороны.
«В течение ночи в период с 20.00 мск 9 июня до 7.00 мск 10 июня... перехвачены и уничтожены 326 украинских беспилотных летательных аппаратов», - отметили в ведомстве.
Дроны сбили в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Калужской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской областях, а также над Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Орловской, Тверской, Тульской и Ульяновской областями. Кроме того, БПЛА уничтожили в Краснодарском крае, Московском регионе, Крыму и над Черным морем.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на подлете к столице уничтожили 12 украинских беспилотников, пишет 360.ru.
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