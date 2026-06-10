Мединский назвал фашистами тех, кто ударил по музею «Оборона Севастополя»
Помощник президента России Владимир Мединский жестко осудил удар ВСУ по музею-панораме «Оборона Севастополя», назвав украинских военнослужащих фашистами, сообщает RT.
Глава Российского военно-исторического общества подчеркнул, что атака носила целенаправленный характер. По его словам, для панорамы Франца Рубо было возведено отдельное строение в парковой зоне, где поблизости отсутствуют какие-либо другие объекты или постройки.
Мединский обратил внимание на то, что музейный комплекс должен был вновь открыть свои двери для посетителей после завершения реставрационных работ. Удар пришелся как по самому зданию, так и по колоссальному историческому полотну.
Украинский беспилотник самолетного типа целенаправленно атаковал здание Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Екатеринбурге
- Мединский назвал фашистами тех, кто ударил по музею «Оборона Севастополя»
- Суд рассмотрит дело экс-знатока «Что? Где? Когда?» Мереминской
- Военный эксперт раскрыл регионы запуска дронов ВСУ по России
- Минобороны: Главкомом ВКС назначили генерал-полковника Чайко
- Останина назвала способы уберечь детей от участия в преступных схемах
- Военный эксперт оценил опасность украинских ракет «Фламинго» для России
- В Госдуме раскрыли, как рост пошлин для мигрантов повлияет на рынок жилья
- Новак предложил компромисс по инвестиционному налоговому вычету
- «На вес золота»: Почему гувернантки зарабатывают сотни тысяч рублей