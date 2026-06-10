Мединский назвал фашистами тех, кто ударил по музею «Оборона Севастополя»

Помощник президента России Владимир Мединский жестко осудил удар ВСУ по музею-панораме «Оборона Севастополя», назвав украинских военнослужащих фашистами, сообщает RT.

Глава Российского военно-исторического общества подчеркнул, что атака носила целенаправленный характер. По его словам, для панорамы Франца Рубо было возведено отдельное строение в парковой зоне, где поблизости отсутствуют какие-либо другие объекты или постройки.

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Мединский обратил внимание на то, что музейный комплекс должен был вновь открыть свои двери для посетителей после завершения реставрационных работ. Удар пришелся как по самому зданию, так и по колоссальному историческому полотну.

Украинский беспилотник самолетного типа целенаправленно атаковал здание Панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Губернатор Севастополя Михаил Развожаев
ТЕГИ:ВСУБеспилотникиСевастопольВладимир Мединский

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