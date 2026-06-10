Росстат раскрыл данные по уровню бедности за первый квартал 2026 года

Доля россиян с доходами ниже границы бедности в первом квартале 2026 года сократилась до 7,7 процента от общего числа жителей страны. По данным Росстата, этот показатель оказался на 0,4 процентного пункта меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В ведомстве пояснили, что положительная динамика обусловлена увеличением доходов граждан за счет повышения заработных плат. В первом квартале текущего года черта бедности в России была установлена на отметке 17 606 рублей, сообщает РБК.