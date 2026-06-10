Росстат раскрыл данные по уровню бедности за первый квартал 2026 года
Доля россиян с доходами ниже границы бедности в первом квартале 2026 года сократилась до 7,7 процента от общего числа жителей страны. По данным Росстата, этот показатель оказался на 0,4 процентного пункта меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
В ведомстве пояснили, что положительная динамика обусловлена увеличением доходов граждан за счет повышения заработных плат. В первом квартале текущего года черта бедности в России была установлена на отметке 17 606 рублей, сообщает РБК.
Денежные доходы населения за первые три месяца 2026 года увеличились на 8,6 процента по сравнению с тем же периодом 2025 года. При этом рост реальных денежных доходов составил 2,6 процента, а реальных располагаемых — 1,5 процента. Уровень инфляции за этот же период достиг 5,92 процента.
При этом среднемесячная номинальная заработная плата выросла на 15,1 процента в номинальном выражении и на 8,7 процента в реальном, достигнув 106 979 рублей. Средний размер пенсии увеличился на 8,8 процента и составил 25 263,52 рубля.
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