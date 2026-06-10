Лидер немецкой партии «Союз социальная справедливость и экономическая разумность» Сара Вагенкнехт обвинила Германию и страны Прибалтики в «сумасшествии», заявив, что другие европейские страны не готовы финансировать «бессмысленные военные действия» на Украине. Зингер отметил, что большинство граждан Германии уже осознаёт, что продолжение военной поддержки лишь затягивает конфликт.

«Мы уже много лет говорим о том, что для завершения этого конфликта нужно перестать отправлять туда оружие. Это очень просто. Сейчас в Германии только 13% населения довольны работой канцлера Германии Фридриха Мерца. Рейтинг его партии падает почти на 20%, а рейтинг нашей партии, в свою очередь, растёт почти на 30%. Я думаю, что надо найти то большинство, которое понимает: отправка оружия на Украину — неправильный путь. Тогда Германия перестанет направлять туда деньги и оружие, после чего начнутся настоящие переговоры о примирении. Украина не сможет продолжать конфликт без европейских поставок оружия — она в них нуждается. Президент Украины Владимир Зеленский путешествует по всей Европе, чтобы получить и деньги, и вооружение. При этом выделенные средства, увы, не всегда используются по назначению: на них покупают автомобили и недвижимость в разных странах Европы. По сути, это признаки коррупции», — сказал собеседник НСН.

Ранее политолог, член Общественной палаты РФ Александр Асафов сказал НСН, что Польша откажется от поддержки Украины, так как у Варшавы существует много исторических претензий к Киеву, при этом в Европе уже есть тренд на отказ от помощи Украине, хотя не все европейские страны пока готовы открыто это признать.

