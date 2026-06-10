Военный эксперт оценил опасность украинских ракет «Фламинго» для России

Украинские крылатые ракеты «Фламинго» обладают дальностью более тысячи километров и несут мощный боезаряд, однако не представляют сверхсложной цели для российских систем противовоздушной обороны. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Он предположил, что дозвуковые ракеты запускались с мобильных установок с приграничных территорий. По его мнению, пуски могли производиться из Сумской, Харьковской или Днепропетровской областей. При этом эксперт назвал разработку импортной, скрытой под украинской оберткой.