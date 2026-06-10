Военный эксперт оценил опасность украинских ракет «Фламинго» для России
Украинские крылатые ракеты «Фламинго» обладают дальностью более тысячи километров и несут мощный боезаряд, однако не представляют сверхсложной цели для российских систем противовоздушной обороны. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Он предположил, что дозвуковые ракеты запускались с мобильных установок с приграничных территорий. По его мнению, пуски могли производиться из Сумской, Харьковской или Днепропетровской областей. При этом эксперт назвал разработку импортной, скрытой под украинской оберткой.
Дандыкин уверен, что перехват таких боеприпасов вполне по силам комплексам «Панцирь», «Бук М3» и другим аналогичным системам. Несмотря на это, появление новых средств поражения создает определенный вызов наряду с массовым использованием беспилотников. Минобороны предстоит изучить маршруты доставки и места сборки этих ракет.
Аналитик также обратил внимание на вероятное западное происхождение этих ракет. Он подчеркнул, что украинские предприятия, включая мощности по сборке беспилотных летательных аппаратов, в настоящее время активно выводятся на территорию европейских государств.
Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Украина полностью перешла на террористические методы ведения боевых действий против России с использованием в том числе и ракет «Фламинго», передаёт Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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