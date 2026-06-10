Суд рассмотрит дело экс-знатока «Что? Где? Когда?» Мереминской

Бывшая участница интеллектуального шоу «Что? Где? Когда?» Екатерина Мереминская стала фигурантом административного дела об участии в деятельности иностранной организации, признанной в России нежелательной. Об этом сообщает «Лента.ру».

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Сведения об этом содержатся на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы, где появилась соответствующая публикация.

При этом на информационном ресурсе столичной судебной системы не уточняется, в работе какой именно организации инкриминируется Мереминской.

Ранее доктор юридических наук, директор АНО «Академия современной юриспруденции» Елена Гринь в беседе с НСН сообщила, что знатоку Александру Друзю за использование атрибутики программы «ЧГК» на корпоративах может грозить лишение статуса магистра игры, взыскание компенсации и даже расторжение контракта.

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ФОТО: ТАСС
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