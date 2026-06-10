Суд рассмотрит дело экс-знатока «Что? Где? Когда?» Мереминской
Бывшая участница интеллектуального шоу «Что? Где? Когда?» Екатерина Мереминская стала фигурантом административного дела об участии в деятельности иностранной организации, признанной в России нежелательной. Об этом сообщает «Лента.ру».
Сведения об этом содержатся на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы, где появилась соответствующая публикация.
При этом на информационном ресурсе столичной судебной системы не уточняется, в работе какой именно организации инкриминируется Мереминской.
Ранее доктор юридических наук, директор АНО «Академия современной юриспруденции» Елена Гринь в беседе с НСН сообщила, что знатоку Александру Друзю за использование атрибутики программы «ЧГК» на корпоративах может грозить лишение статуса магистра игры, взыскание компенсации и даже расторжение контракта.
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