Суд рассмотрит дело экс-знатока «Что? Где? Когда?» Мереминской

Сведения об этом содержатся на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы, где появилась соответствующая публикация.

При этом на информационном ресурсе столичной судебной системы не уточняется, в работе какой именно организации инкриминируется Мереминской.

Ранее доктор юридических наук, директор АНО «Академия современной юриспруденции» Елена Гринь в беседе с НСН сообщила, что знатоку Александру Друзю за использование атрибутики программы «ЧГК» на корпоративах может грозить лишение статуса магистра игры, взыскание компенсации и даже расторжение контракта.

