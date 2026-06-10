Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Екатеринбурге

В Ленинском районе Екатеринбурга произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и пешеходов, жертвами которого стали четыре человека. Об этом сообщает RT.

ДТП случилось на улице 8 Марта в районе дома № 17. Губернатор Свердловской области Денис Паслер уточнил, что среди погибших числится один ребенок.

По его словам, предварительно зафиксировано четыре пострадавших, трое из которых доставлены в медицинские учреждения. На месте происшествия трудятся семь бригад скорой помощи, включая реанимационные.