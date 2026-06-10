Четыре человека погибли в ДТП с автобусом в Екатеринбурге
В Ленинском районе Екатеринбурга произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и пешеходов, жертвами которого стали четыре человека. Об этом сообщает RT.
ДТП случилось на улице 8 Марта в районе дома № 17. Губернатор Свердловской области Денис Паслер уточнил, что среди погибших числится один ребенок.
По его словам, предварительно зафиксировано четыре пострадавших, трое из которых доставлены в медицинские учреждения. На месте происшествия трудятся семь бригад скорой помощи, включая реанимационные.
Глава региона выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавшим. Паслер также поручил провести проверку всех транспортных перевозчиков на предмет соблюдения требований по предрейсовым медицинским осмотрам водителей и своевременному прохождению технических осмотров автобусов.
Ранее вице-президент Гильдии автошкол России Алексей Нестеренко в беседе с НСН рассказал, что вопросы, связанные с помощью пострадавшим в ДТП, которые попадаются на экзаменах в ГАИ, шаблонные и устаревшие.
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