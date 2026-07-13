Военный эксперт раскрыл, какие объекты поразили ВС РФ под Одессой

Минобороны России сообщило о массированной атаке на портовую инфраструктуру ВСУ в Одесской области, в ходе которой были поражены военные объекты в портах Измаил, Черноморск и Южный.

Военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин пояснил aif.ru, что данные порты являются крупными логистическими узлами. По его словам, Измаил принимает военные грузы из Румынии, которая выступает одним из основных хабов снабжения, а удары наносились по складам с боеприпасами, оружием, дронами и ракетами.