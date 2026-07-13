Военный эксперт раскрыл, какие объекты поразили ВС РФ под Одессой

Минобороны России сообщило о массированной атаке на портовую инфраструктуру ВСУ в Одесской области, в ходе которой были поражены военные объекты в портах Измаил, Черноморск и Южный.

Военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин пояснил aif.ru, что данные порты являются крупными логистическими узлами. По его словам, Измаил принимает военные грузы из Румынии, которая выступает одним из основных хабов снабжения, а удары наносились по складам с боеприпасами, оружием, дронами и ракетами.

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Очевидцы сообщают о мощной детонации, сильном пламени и столбах дыма, видимых за несколько километров. Эти признаки подтверждают успешное поражение мест хранения вооружения и горюче-смазочных материалов, подчеркнул Дандыкин.

В Минобороны РФ также добавили, что ВС РФ поразили морские суда и паром, осуществляющие доставку этих грузов в порты Украины, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Станислав Красильников
ТЕГИ:ОдессаУкраинаСпецоперацияМинобороны РФ

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