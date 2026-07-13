Кадыров поблагодарил Набиуллину за памятную монету в честь отца

Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил благодарность председателю Банка России Эльвире Набиуллиной за выпуск памятной монеты к 75-летию первого президента республики Ахмата Кадырова. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что для его семьи крайне важно почтение памяти отца именно в серии «Выдающиеся личности России». Он добавил, что этот экземпляр обязательно займет почетное место в его личной коллекции.