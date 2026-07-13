Кадыров поблагодарил Набиуллину за памятную монету в честь отца
Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил благодарность председателю Банка России Эльвире Набиуллиной за выпуск памятной монеты к 75-летию первого президента республики Ахмата Кадырова. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Политик отметил, что для его семьи крайне важно почтение памяти отца именно в серии «Выдающиеся личности России». Он добавил, что этот экземпляр обязательно займет почетное место в его личной коллекции.
Кадыров уверен, что монета станет «символом уважения к человеку, который своим мужеством заложил прочный фундамент мира и стабильности Чеченской Республики в составе России».
«Конечно, эта памятная монета займет самое почетное место в моей личной коллекции», – отметил Кадыров.
Банк России 14 июля выпускает в обращение серебряную монету номиналом два рубля. Тираж изделия качества «пруф» составит 3 000 штук. На оборотной стороне размещены портрет Ахмата Кадырова, виды Грозного и изображение Кавказских гор.
На прошлой неделе Рамзан Кадыров подал документы для выдвижения на пост главы Чечни, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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