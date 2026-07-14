Ремонт дорог оказался под угрозой срыва из-за ситуации с топливом
Национальная ассоциация инфраструктурных компаний (НАИК) бьет тревогу: резкий рост цен на топливо и битум ставит под угрозу срыв сроков строительства и ремонта дорог по госконтрактам, сообщает РБК.
В обращении к вице-премьеру Александру Новаку ассоциация просит в приоритетном порядке обеспечивать топливом дорожные организации в период сезонного пика. Предлагается поручить Минэнерго и ФАС усилить контроль за ценообразованием нефтетрейдеров, а также проработать механизмы компенсации подрядчикам дополнительных расходов из-за подорожания материалов. По данным НАИК, с апреля по июнь дизельное топливо для дорожников подорожало на 75%, битум — на 13–45%. Информацию подтверждают в крупнейшем инфраструктурном холдинге «Нацпроектстрой».
В ассоциации предупреждают: рост себестоимости работ на фоне фиксированных цен уже заключенных госконтрактов делает выполнение обязательств экономически невыгодным. Это может привести к срыву сроков, а затем — к переоценке банками рисков кредитования дорожных компаний. В НАИК не исключают остановки работы большинства предприятий дорожно-строительной отрасли.
В Минтрансе считают ситуацию контролируемой: традиционный сезонный рост спроса учтен, многие подрядчики заранее закупили битум, а проблемы с дизелем регулируются.
Ранее стало известно, что в регионах из-за дефицита топлива срываются госзакупки, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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