Макрон: Украина получит лицензию на производство ракет SCALP

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Киев получит лицензию на производство вооружений на своей территории. Об этом он сообщил по итогам встречи коалиции желающих, трансляцию которой вел Елисейский дворец, передает РИА Новости.

Французский лидер уточнил, что помимо передачи радиолокационных систем и дополнительных ракет стороны согласовали лицензирование новых видов продукции. Речь идет об авиабомбах AASM, зенитных ракетах ASTER 30 и крылатых ракетах SCALP, что позволит быстрее налаживать их совместный выпуск с украинскими партнерами.