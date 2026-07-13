Макрон: Украина получит лицензию на производство ракет SCALP
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Киев получит лицензию на производство вооружений на своей территории. Об этом он сообщил по итогам встречи коалиции желающих, трансляцию которой вел Елисейский дворец, передает РИА Новости.
Французский лидер уточнил, что помимо передачи радиолокационных систем и дополнительных ракет стороны согласовали лицензирование новых видов продукции. Речь идет об авиабомбах AASM, зенитных ракетах ASTER 30 и крылатых ракетах SCALP, что позволит быстрее налаживать их совместный выпуск с украинскими партнерами.
Макрон также добавил, что достигнутые в рамках коалиции договоренности содержат и конфиденциальные пункты, детали которых не разглашаются.
В понедельник, 13 июля, Макрон также заявил, что странам Евросоюза следует нарастить производство собственных вооружений и оборонных технологий внутри объединения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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