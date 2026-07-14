Говядина стала самым быстро дорожающим продуктом в России
Средняя стоимость говядины в России достигла 744,9 рубля за килограмм, сообщает «Коммерсант».
По данным Росстата, в годовом выражении рост цены составил 15,58 процента. Этот вид мяса подорожал сильнее, чем все остальные. Так, цена курятины выросла за год на 7,31 процента, до 243,78 рубля за килограмм, а свинины — на 1,9 процента, до 392,22 рубля. Стоимость баранины поднялась на 0,08 процента (815,53 рубля).
Как заявил глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, производство говядины является наиболее дорогим, а сама отрасль нуждается в куда больших инвестициях, чем свиноводство или птицеводство. По данным исполнительного директора ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова, на выращивание бычка уходит 14-18 месяцев. Бройлер достигает товарного веса за 35-40 дней, а свинья — за 6-8 месяцев.
Забой скота в регионах России из-за вспышки ящура никак не связан с ростом цен на говядину, рассказал НСН глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.
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