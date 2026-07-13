Суд закрыл процесс по делу Седоковой и семьи покойного Тиммы

Останкинский суд Москвы закрыл процесс по делу певицы Анны Седоковой и семьи ее покойного бывшего супруга, баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом 13 июля сообщает РЕН ТВ.

Суд принял к рассмотрению оригинал брачного договора пары и удовлетворил ходатайство о запросе сведений о финансовых счетах, недвижимости и автомобилях, зарегистрированных певицей во время брака.

Адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова пояснила, что певицу активно критикуют по этому поводу. Она добавила, что разглашение любой информации за пределами закрытого заседания влечет за собой ответственность.

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Янис Тимма погиб 17 декабря 2024 года в день рождения Седоковой, а за неделю до трагедии бывшие супруги официально развелись. Родители спортсмена подали на певицу в суд в феврале текущего года на фоне споров о разделе имущества,

Шестого июля семья Тиммы обвинила во лжи заявившую о домашнем насилии Седокову, подчеркнув, что это «обман от первого и до последнего слова», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Вячеслав Прокофьев
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