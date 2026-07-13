Суд закрыл процесс по делу Седоковой и семьи покойного Тиммы

Останкинский суд Москвы закрыл процесс по делу певицы Анны Седоковой и семьи ее покойного бывшего супруга, баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом 13 июля сообщает РЕН ТВ.

Суд принял к рассмотрению оригинал брачного договора пары и удовлетворил ходатайство о запросе сведений о финансовых счетах, недвижимости и автомобилях, зарегистрированных певицей во время брака.

Адвокат семьи Тиммы Маргарита Гаврилова пояснила, что певицу активно критикуют по этому поводу. Она добавила, что разглашение любой информации за пределами закрытого заседания влечет за собой ответственность.