СМИ: Трамп поддержит законопроект о новых антироссийских санкциях

По данным телеканала, принятие документа откроет американской администрации возможность вводить пошлины против стран, закупающих российскую нефть. Это решение было принято спустя несколько дней после скоропостижной кончины одного из авторов инициативы, республиканского сенатора-неокончерватора Линдси Грэма, внесенного в российский перечень экстремистов и террористов.

Законопроект предусматривает вторичные санкции против торговых партнеров РФ, включая пошлины в размере 500% на импорт в США из государств, приобретающих российские нефть, газ, уран и иные товары.

Ранее стало известно, что сенатор Грэм перед смертью заявил, что не может уйти из жизни, пока не введет санкции против России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

