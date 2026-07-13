Путин: Ответы РФ на удары противника будут в несколько раз мощнее
Ответы России на удары по её территории будут зеркальными. Как сообщает ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
В ходе осмотра выставки Народного фронта «Всё для Победы!», он указал, что независимо о того, куда противник будет бить, Россия будет отвечать «в несколько раз мощнее».
«Противник будет это чувствовать. Уже чувствует, надеюсь. И будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом», - подчеркнул глава государства.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВС России нанесли удар возмездия по шести предприятиям и складу в Киеве и области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Аксенов: В некоторых населенных пунктах Крыма света не было более 12 дней
- Путин: Ответы РФ на удары противника будут в несколько раз мощнее
- Трамп объявил о возобновлении морской блокады Ирана в Омурзском проливе
- СМИ: Борису Надеждину вменяют демонстрацию запрещенной символики
- «Лишь 6%»: Как китайские товары для детей вытеснили российских игроков
- Путин: Действия ВСУ создают проблемы с нефтепродуктами
- «Безусловно»: Путин заявил, что Россию ждет победа
- Самозанятым в России пообещали слияние с ИП
- Возрастной тренд: Как компаниям удержать младших и старших сотрудников
- Охота началась: На какие счета переключились мошенники для обхода защиты банка