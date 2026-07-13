Путин: Ответы РФ на удары противника будут в несколько раз мощнее

В ходе осмотра выставки Народного фронта «Всё для Победы!», он указал, что независимо о того, куда противник будет бить, Россия будет отвечать «в несколько раз мощнее».

«Противник будет это чувствовать. Уже чувствует, надеюсь. И будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом», - подчеркнул глава государства.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что ВС России нанесли удар возмездия по шести предприятиям и складу в Киеве и области, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

