Макрон анонсировал учения миротворческих сил для Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что участники «коалиции желающих» проведут учения многонациональных сил, сообщает издание Le Monde. Эти вооруженные силы Европа планирует развернуть на Украине после завершения конфликта для поддержания мира.

По словам французского лидера, маневры начнутся в ближайшие месяцы. Военнослужащие будут проходить подготовку в государствах, граничащих с Украиной.

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Макрон подчеркнул, что такие тренировки необходимы для подтверждения планов развертывания. Это позволит продемонстрировать готовность, решительность и надежность европейских партнеров.

Кроме того, президент Франции объявил о будущих поставках вооружений киевским властям. К 2028–2029 годам Украина должна получить 16 истребителей Rafale и батареи противовоздушной обороны SAMP/T нового поколения.

В ходе саммита «коалиции желающих», прошедшей в Париже, Макрон заявил, что Украина получит лицензию на производство ракет SCALP и другого вооружения, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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