Макрон анонсировал учения миротворческих сил для Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что участники «коалиции желающих» проведут учения многонациональных сил, сообщает издание Le Monde. Эти вооруженные силы Европа планирует развернуть на Украине после завершения конфликта для поддержания мира.

По словам французского лидера, маневры начнутся в ближайшие месяцы. Военнослужащие будут проходить подготовку в государствах, граничащих с Украиной.