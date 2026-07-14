Жилищная покупательная способность маткапитала снизилась на 40%
В России за 10 лет на 38% упала жилищная покупательная способность материнского капитала, сообщают «Ведомости».
Таковы данные Росстата и Социального фонда России. Если в 2016 году на маткапитал можно было приобрести 8,4 кв. м жилья, то в 2026 году лишь 5,2 кв. м. При этом за десять лет номинальный размер выплаты вырос в 2,1 раза: с 453 026 рублей за второго ребенка в 2016 году до 963 243 рублей за двух детей в текущем году. Жилье за тот же период подорожало в 3,4 раза.
Всего за время действия программы в период с 2007 по 2025 год маткапитал получили более 15,2 млн граждан. Две трети из них направили эти средства на улучшение жилищных условий.
Ранее россиянам рассказали о правилах индексации остатка маткапитала, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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