Зеленский: У Киева закончились ракеты ПВО

По его словам, в связи с этим была запущена новая антибаллистическая программа FREYJA, которая предусматривает объединение политических, правительственных и промышленных усилий для создания массовой системы противоракетной обороны.

По словам главы государства, Франция готова в этом году предоставить Украине дополнительные системы ПВО и ракеты к ним, а также лицензии на производство ракет Aster и SCALP. Зеленский поблагодарил Великобританию и Германию за «неизменно ощутимые шаги» по укреплению украинской противовоздушной обороны.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Киев получит лицензию на производство вооружений на своей территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

