Зеленский: У Киева закончились ракеты ПВО
Президент Украины Владимир Зеленский заявил в Telegram, что Киев столкнулся с ситуацией, когда для перехвата баллистических целей не хватает ракет.
По его словам, в связи с этим была запущена новая антибаллистическая программа FREYJA, которая предусматривает объединение политических, правительственных и промышленных усилий для создания массовой системы противоракетной обороны.
По словам главы государства, Франция готова в этом году предоставить Украине дополнительные системы ПВО и ракеты к ним, а также лицензии на производство ракет Aster и SCALP. Зеленский поблагодарил Великобританию и Германию за «неизменно ощутимые шаги» по укреплению украинской противовоздушной обороны.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Киев получит лицензию на производство вооружений на своей территории, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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