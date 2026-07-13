Космонавт Кикина сообщила подробности новой экспедиции на МКС

Старт ракеты «Союз» с интернациональным экипажем из двух россиян и одного американца запланирован на 14 июля в 17:47 по московскому времени, сообщает РЕН ТВ. О деталях предстоящей 75-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) рассказала космонавт Анна Кикина.

По словам Кикиной, одной из главных задач миссии станет испытание отечественного теледроида третьего поколения. Космонавты будут управлять антропоморфным роботом с помощью экзоскелета прямо из герметичного отсека станции. Такой подход позволит выполнять сложные операции за бортом без риска для здоровья экипажа, исключая воздействие солнечной радиации.