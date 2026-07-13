Космонавт Кикина сообщила подробности новой экспедиции на МКС
Старт ракеты «Союз» с интернациональным экипажем из двух россиян и одного американца запланирован на 14 июля в 17:47 по московскому времени, сообщает РЕН ТВ. О деталях предстоящей 75-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС) рассказала космонавт Анна Кикина.
По словам Кикиной, одной из главных задач миссии станет испытание отечественного теледроида третьего поколения. Космонавты будут управлять антропоморфным роботом с помощью экзоскелета прямо из герметичного отсека станции. Такой подход позволит выполнять сложные операции за бортом без риска для здоровья экипажа, исключая воздействие солнечной радиации.
Всего на орбите планируется провести 38 научных экспериментов, включая изучение солнечных вспышек прибором «Солнце-Терагерц». Полученные данные имеют критическое значение для безопасности текущих орбитальных станций и планирования будущих пилотируемых полетов на Марс.
Анна Кикина также отметит историческое достижение, став первым российским космонавтом, который совершит полет как на отечественном корабле «Союз», так и на американском Crew Dragon. Она подчеркнула, что к полету на родном корабле готовилась десять лет и очень рада вернуться к этой программе.
О будущем российских ракет ранее рассказал главный конструктор «Союза-5» Дмитрий Баранов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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