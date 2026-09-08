Эксперт подчеркнул, что взятие Дружковки станет серьезным успехом и откроет путь к Краматорску. Матвийчук выразил уверенность, что российские войска приложат максимум усилий для скорейшего достижения этой цели.

Положение ВСУ у Дружковки, имеющей ключевое значение для обороны Краматорска, в последнее время значительно ухудшилось. Соответствующую оценку ранее дал военный эксперт Андрей Марочко.

При этом военный блогер Юрий Подоляка в беседе с НСН ранее призвал не акцентировать внимание на скором заходе в Краматорск и Славянск, несмотря на близкое расположение российских войск к этим ключевым городам в ДНР, находящихся под контролем ВСУ.

