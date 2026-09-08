Военный эксперт оценил сроки взятия Дружковки российскими войсками
Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук назвал критическим текущее состояние ВСУ у Дружковки. По его мнению, до перехода города под контроль российских войск остается не более месяца, сообщает «Лента.ру».
Эксперт подчеркнул, что взятие Дружковки станет серьезным успехом и откроет путь к Краматорску. Матвийчук выразил уверенность, что российские войска приложат максимум усилий для скорейшего достижения этой цели.
Положение ВСУ у Дружковки, имеющей ключевое значение для обороны Краматорска, в последнее время значительно ухудшилось. Соответствующую оценку ранее дал военный эксперт Андрей Марочко.
При этом военный блогер Юрий Подоляка в беседе с НСН ранее призвал не акцентировать внимание на скором заходе в Краматорск и Славянск, несмотря на близкое расположение российских войск к этим ключевым городам в ДНР, находящихся под контролем ВСУ.
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