Международную ярмарку Cosmoscow в Москве посетили 60 тысяч гостей
В 14-й ярмарке Cosmoscow в «Тимирязев Центре» приняли участие 107 галерей, разместившихся на 112 стендах, а также 23 партнёрских и 11 некоммерческих культурных проекта. Отдельно была выделена иностранная секция с 4 стендами. Общее число посетителей превысило 60 тысяч человек.
На одной площадке встретились художники из Индии, Ирана, Китая, Бразилии, Венесуэлы, Франции, Канады, Японии, Греции и других стран. Российскую сцену представляли галереи из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Калуги, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Сибири, Владивостока, Воронежа и Уфы.
На ярмарке были представлены две индийские галереи ART INCEPT и THRESHOLD ART GALLERY, иранский спецпроект «Персидское искусство: диалог поколений», а также выставка коллекционеров Екатерины и Андрея Теребениных «Двара: ткем концептуальное», посвященный современному и традиционному искусству Индии.
Дискуссионная программа включала 22 мероприятия в Лектории и Медиафоруме. В этом году Лекторий был посвящён теме «Промыслы и смыслы. Традиционные ремёсла в современном искусстве», а Медиафорум — «Сценарии завтрашнего дня». Победителем в номинации «Лучший стенд» стала галерея Синтакс.
В числе самых дорогих лотов оказались стол «DC2520» Винченцо Де Котиса 12 068 000 рублей и ваза «DC2615» того же автора 9 554 000 рублей от KRASSKY Gallery, а также картина Ирины Наховой «Поцелуй» 7 793 000 рублей от pop/off/art.
Онлайн-площадка TEO by Cosmoscow продолжит работу до 30 сентября, представив работы 86 галерей.
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