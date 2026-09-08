Международную ярмарку Cosmoscow в Москве посетили 60 тысяч гостей

На одной площадке встретились художники из Индии, Ирана, Китая, Бразилии, Венесуэлы, Франции, Канады, Японии, Греции и других стран. Российскую сцену представляли галереи из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Самары, Калуги, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода, Сибири, Владивостока, Воронежа и Уфы.



На ярмарке были представлены две индийские галереи ART INCEPT и THRESHOLD ART GALLERY, иранский спецпроект «Персидское искусство: диалог поколений», а также выставка коллекционеров Екатерины и Андрея Теребениных «Двара: ткем концептуальное», посвященный современному и традиционному искусству Индии.



Дискуссионная программа включала 22 мероприятия в Лектории и Медиафоруме. В этом году Лекторий был посвящён теме «Промыслы и смыслы. Традиционные ремёсла в современном искусстве», а Медиафорум — «Сценарии завтрашнего дня». Победителем в номинации «Лучший стенд» стала галерея Синтакс.



В числе самых дорогих лотов оказались стол «DC2520» Винченцо Де Котиса 12 068 000 рублей и ваза «DC2615» того же автора 9 554 000 рублей от KRASSKY Gallery, а также картина Ирины Наховой «Поцелуй» 7 793 000 рублей от pop/off/art.



Онлайн-площадка TEO by Cosmoscow продолжит работу до 30 сентября, представив работы 86 галерей.

