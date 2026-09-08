Правнук Шухова возмутился проектом реконструкции башни на Шаболовке
Глава фонда «Шуховская башня» Владимир Шухов раскритиковал проект реконструкции башни своего прадеда инженера Владимира Шухова на Шаболовке в Москве. Об этом пишет «Лента.ру».
По его словам, выбранный для спасения памятника подход лишит его уникальных факторов. Он указал, что у башни есть три уникальные составляющие. Это «конструкция - гиперболоид вращения высотой 150 метров, метод строительства и материал».
Шухов-младший отметил, что если башня, согласно проекту реконструкции, будет разобрана, а затем пересобрана, то будут «утеряны минимум две составляющие уникальности», — объяснил правнук архитектора.
«Никто же не берет какую-нибудь вазу с трещинами XVI века, просто в клочья разбирает... не ставит новые куски. Обычно по максимуму стараются сохранить аутентичный материал», — заключил он.
Ранее глава Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов заявил, что первый этап реконструкции Симоновской набережной завершат до конца года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Военный эксперт оценил сроки взятия Дружковки российскими войсками
- Правнук Шухова возмутился проектом реконструкции башни на Шаболовке
- Бывший генпрокурор Грузии создал отряд и пошел добровольцем на СВО
- Минимум топ-3? Какие шансы у Сафонова взять награду лучшему вратарю мира
- Месси в 17-й раз номинировали на «Золотой мяч»
- Международную ярмарку Cosmoscow в Москве посетили 60 тысяч гостей
- «Знаем о рисках»: Почему дилеры снизили цены на премиальные кроссоверы
- «Налог на налог»: Турагентства выступили против нового сбора с путешественников
- Россиян предупредили, что хакеры могут украсть данные со смартфонов без интернета
- Россиянам объяснили, можно ли списать микрозаймы через банкротство