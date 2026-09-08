Правнук Шухова возмутился проектом реконструкции башни на Шаболовке

По его словам, выбранный для спасения памятника подход лишит его уникальных факторов. Он указал, что у башни есть три уникальные составляющие. Это «конструкция - гиперболоид вращения высотой 150 метров, метод строительства и материал».

Шухов-младший отметил, что если башня, согласно проекту реконструкции, будет разобрана, а затем пересобрана, то будут «утеряны минимум две составляющие уникальности», — объяснил правнук архитектора.

«Никто же не берет какую-нибудь вазу с трещинами XVI века, просто в клочья разбирает... не ставит новые куски. Обычно по максимуму стараются сохранить аутентичный материал», — заключил он.

Ранее глава Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов заявил, что первый этап реконструкции Симоновской набережной завершат до конца года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».