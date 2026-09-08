Правнук Шухова возмутился проектом реконструкции башни на Шаболовке

Глава фонда «Шуховская башня» Владимир Шухов раскритиковал проект реконструкции башни своего прадеда инженера Владимира Шухова на Шаболовке в Москве. Об этом пишет «Лента.ру».

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По его словам, выбранный для спасения памятника подход лишит его уникальных факторов. Он указал, что у башни есть три уникальные составляющие. Это «конструкция - гиперболоид вращения высотой 150 метров, метод строительства и материал».

Шухов-младший отметил, что если башня, согласно проекту реконструкции, будет разобрана, а затем пересобрана, то будут «утеряны минимум две составляющие уникальности», — объяснил правнук архитектора.

«Никто же не берет какую-нибудь вазу с трещинами XVI века, просто в клочья разбирает... не ставит новые куски. Обычно по максимуму стараются сохранить аутентичный материал», — заключил он.

Ранее глава Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов заявил, что первый этап реконструкции Симоновской набережной завершат до конца года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ИТАР-ТАСС
ТЕГИ:ПамятникРеконструкцияМосква

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