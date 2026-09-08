Корейский иллюзионист раскрыл секреты своего шоу в Москве
Сегодня в Южной Корее много молодых фокусников, которые разрабатывают свои собственные стили и подходы к этому искусству, сказал НСН Джунву Пак.
Всемирно известный иллюзионист и фокусник из Южной Кореи Джунву Пак рассказал НСН, что выступление в Москве для него — возможность художественного и культурного обмена.
На Основной сцене Московского театра иллюзии 20 и 21 сентября состоится III Российский иллюзионный форум (РИФ-2026), который в этом году стал международным. Среди участников гала-шоу «Мировые звезды магии»: Джунву Пак / Junwoo Park (Южная Корея), Виктор Ренер / Viktor Renner (Германия), Иден Чой / Eden Choi (Южная Корея), Владимир Григорьев (Россия), Вадим Савенков (Россия), Сергей Сафронов (Россия). Признанный мастер в жанре манипуляции Джунву Пак рассказал, что для него значит выступление перед российскими зрителями.
«Для меня это приглашение — в первую очередь возможность художественного и культурного обмена. Я был очень рад получить приглашение на Российский иллюзионный форум и получить возможность поделиться своим творчеством со зрителями, а также познакомиться с другими фокусниками через нашу общую страсть к магии», — отметил иллюзионист.
Он рассказал об отношении к магическим шоу в Южной Корее.
«В Южной Корее у магии сильная зрительская аудитория. Она также становится все более заметной благодаря телевидению, социальным сетям и живым выступлениям. Сейчас есть очень активное новое поколение корейских фокусников, которые разрабатывают свои собственные стили и подходы к этому искусству. Корейская магия очень разнообразна, но, я думаю, одна из ее сильных сторон — это внимание к технике, визуальным деталям и подаче. Многие корейские фокусники сочетают прочную техническую базу с современным стилем. Вместо того чтобы сравнивать корейскую и российскую магию, я с нетерпением жду возможности узнать о российском подходе и познакомиться с местными артистами. Я надеюсь, что зрителям понравится открывать для себя мой собственный стиль и то, как я выражаю себя через магию», — сказал собеседник НСН.
Джунву Пак признался, что в Москве хотел бы посетить театры.
«Мне очень интересно узнать Москву, ее культуру и историю. Если график позволит, я буду рад посетить некоторые исторические театры и культурные достопримечательности города», — добавил артист.
Программа форума будет включать в себя: конкурс профессионального мастерства по жанрам и категориям, образовательные лекции, мастер-классы от лучших иллюзионистов России и зарубежья, дискуссии и шоу-программы, а также два гала-шоу — иллюзионные шоу «Великолепная иллюзия» и «Мировые звезды магии».
Ранее художественный руководитель Большого Московского цирка, народный артист РФ Аскольд Запашный рассказал НСН, что артисты цирка и театра уже давно обмениваются опытом и секретами, теперь эти отношения можно будет сделать системными.
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