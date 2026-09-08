Минимум топ-3? Какие шансы у Сафонова взять награду лучшему вратарю мира
Победы на клубном уровне приблизили россиянина к топ-уровню, заявил НСН Дмитрий Булыкин.
Получить статус лучшего вратаря в мире может только тот голкипер, кто сочетает успехи в клубе и сборной, заявил НСН экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин.
Российского вратаря Матвея Сафонова выдвинули на приз лучшему вратарю года по версии журнала France Football. Он попал в топ-10 претендентов наравне с голкиперами сборной Испании Унаи Симоном и Давидом Райей, а также капитаном Кабо-Верде Возиньей. Булыкин предсказал место россиянина в итоговом рейтинге.
«Выиграть будет очень тяжело — один из критериев, это показывать свое мастерство на уровне сборных. У Матвея отличные показатели в клубе, где он выиграл всевозможные трофеи. Будем надеяться, что это окажется весомым достижением для того, чтобы попасть в топ-3. Конечно, у Унаи Симона чуть больше шансов — его команда стала чемпионом мира. С другой стороны, если в топ-10 включают Возинью, который набрал популярность и подписчиков в соцсетях из-за двух хороших игр на Чемпионате мира, то по трофеям Сафонова можно легко ставить на первое место — у него их куча», — отметил он.
Ранее Булыкин назвал НСН своих фаворитов на «Золотой мяч».
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