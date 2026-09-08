Получить статус лучшего вратаря в мире может только тот голкипер, кто сочетает успехи в клубе и сборной, заявил НСН экс-нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин.



Российского вратаря Матвея Сафонова выдвинули на приз лучшему вратарю года по версии журнала France Football. Он попал в топ-10 претендентов наравне с голкиперами сборной Испании Унаи Симоном и Давидом Райей, а также капитаном Кабо-Верде Возиньей. Булыкин предсказал место россиянина в итоговом рейтинге.