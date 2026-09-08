Симоньян заявила, что вылечилась от рака

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян в своём канале в «Максе» заявила, что победила рак.

Симоньян сообщила о неизлечимом недуге своего ребенка

Сначала она опубликовала видеообращение, в котором сообщила, что 8 сентября станут известны результаты долгого лечения - её ждёт процедура ПЭТ/КТ, по итогам которой ей «объявят приговор: либо обвинительный, либо оправдательный».

В следующем сообщении Симоньян рассказала, что всё в порядке.

«Спасибо всем, кто молился... Слава богу, всё чисто», - сказала она.

Симоньян в сентябре 2025 года сообщила, что тяжело больна, однако не уточнила диагноз. Позже она раскрыла, что проходит лечение от рака, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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