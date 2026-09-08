Симоньян заявила, что вылечилась от рака

Сначала она опубликовала видеообращение, в котором сообщила, что 8 сентября станут известны результаты долгого лечения - её ждёт процедура ПЭТ/КТ, по итогам которой ей «объявят приговор: либо обвинительный, либо оправдательный».

В следующем сообщении Симоньян рассказала, что всё в порядке.

«Спасибо всем, кто молился... Слава богу, всё чисто», - сказала она.

Симоньян в сентябре 2025 года сообщила, что тяжело больна, однако не уточнила диагноз. Позже она раскрыла, что проходит лечение от рака, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

