Бывший генпрокурор Грузии создал отряд и пошел добровольцем на СВО

Бывший генеральный прокурор Грузии Отар Романов-Парцхаладзе принял добровольное решение участвовать в специальной военной операции и объявил о создании интернационального подразделения «Георгиевский», командиром которого он стал. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Романова-Парцхаладзе, название подразделения отсылает к Георгиевскому трактату 1783 года, сыгравшему важную роль в истории грузинского народа. Он также напомнил о символическом значении совместной борьбы, когда русский Михаил Егоров и грузин Мелитон Кантария водрузили Знамя Победы над рейхстагом.