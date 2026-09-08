Бывший генпрокурор Грузии создал отряд и пошел добровольцем на СВО
Бывший генеральный прокурор Грузии Отар Романов-Парцхаладзе принял добровольное решение участвовать в специальной военной операции и объявил о создании интернационального подразделения «Георгиевский», командиром которого он стал. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Романова-Парцхаладзе, название подразделения отсылает к Георгиевскому трактату 1783 года, сыгравшему важную роль в истории грузинского народа. Он также напомнил о символическом значении совместной борьбы, когда русский Михаил Егоров и грузин Мелитон Кантария водрузили Знамя Победы над рейхстагом.
В формирование отряда вошли единомышленники, выступающие за объединение двух народов и защиту традиционных семейных ценностей. Романов-Парцхаладзе выразил уверенность, что символ разгрома врага вновь поднимут представители русского и грузинского народов.
Главной задачей подразделения командир назвал доведение до конца «борьбы со злом, которое угрожает не только России и Грузии, но и всему миру». Экс-генпрокурор подчеркнул, что принял решение участвовать в специальной военной операции на стороне РФ исключительно добровольно.
Министр иностранных дел Сергей Лавров во время встречи в МГИМО передал личный поклон участникам специальной военной операции, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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