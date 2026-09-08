Месси в 17-й раз номинировали на «Золотой мяч»
Аргентинский футболист Лионель Месси в 17-й раз попал в список номининантов на «Золотой мяч». Его опубликовал журнал France Football.
Отмечается, что по количеству номинаций Месси уступает Криштиану Роналду, который попадал в список претендентов 18 раз. Однако у аргентинца восемь «Золотых мячей», тогда как у португальца их только пять.
Также в ТОП-30 2026 года попали Усман Дембеле, Килиан Мбаппе, Ламин Ямаль, Хвича Кварацхелия, Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем, Бруну Фернандеш, Лаутаро Мартинес, Садио Мане, Гарри Кейн, Эрлинг Холанд, Луис Диас, Родри и другие. Имя лучшего огласят 26 октября.
Ранее France Football включил российского вратаря Матвея Сафонова в список претендентов на приз имени Льва Яшина лучшему голкиперу года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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